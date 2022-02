Bollettino covid, 12.194 casi e 50 morti in Lombardia

A fronte di 159.799 tamponi sono 12.194 i nuovi casi di positività accertati in Lombardia nella giornata di martedì 8 febbraio. A Monza e Brianza il dato dei nuovi contagi è di 910.

Cifre in diminuzione quelle che arrivano dagli ospedali, con le terapie intensive che scendono sotto quota 200: sono 197, 10 in meno rispetto a ieri, i posti letto occupati. E 39 in meno rispetto a lunedì i pazienti covid assistiti nei reparti ordinari per un totale di 2.519 ospedalizzazioni.

Non si ferma la lista delle vittime con il virus che in un solo giorno ha causato 50 decessi con il totale dei morti che in Lombardia, da inizio pandemia, ha toccato quota 37.763.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 3.565 di cui 1.268 a Milano città;

Bergamo: 1.067;

Brescia: 1.758;

Como: 768;

Cremona: 451;

Lecco: 340;

Lodi: 240;

Mantova: 740;

Monza e Brianza: 910;

Pavia: 831;

Sondrio: 154;

Varese: 973