Bollettino coronavirus a Monza e in Lombardia: in tutta la regione 1.100 nuovi positivi

Altra giornata di "battaglia" per l'epidemia da coronavirus in Lombardia. Come di consueto, il bollettino viene diffuso ufficialmente nel pomeriggio, ma un'anticipazione l'ha stavolta fornita l'assessore regionale al welfare Giulio Gallera durante un convegno del suo partito, Forza Italia, comunicando che i nuovi positivi nelle ultime 24 ore sono circa 1.100 in tutta la regione.

Per l'esattezza, in tutta la regione i nuovi positivi sono 1.140 a fronte di 22.910 tamponi, per una percentuale di positività pari al 4,9%. 244 i guariti e i dimessi dagli ospedali. Non cambia il numero dei pazienti in terapia intensiva, che restano 44, mentre si devono registrare 37 nuovi ricoverati non in terapia intensiva, portando il relativo totale a 408. Due le persone decedute in Lombardia trovate positive al covid nelle ultime ventiquattro ore.

Monza-Brianza è la seconda provincia per casi positivi (113) dopo Milano (587 di cui 312 a Milano città).