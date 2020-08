Coronavirus, 68 positivi e nuovi ricoveri: a Monza e Brianza ancora 6 casi

Il quarto giorno consecutivo senza nuovi decessi da coronavirus in Lombardia. E ancora 68 nuovi casi positivi. Il bollettino diffuso nel tardo pomeriggio di martedì 11 agosto da Regione Lombardia mostra un aumento del numero dei ricoveri, con un paziente in più nelle terapie intensive degli ospedali della regione (10 in totale) e 10 nuovi ricoveri per un totale di 160 persone ancora ospedalizzate nei reparti covid delle strutture sanitarie della Lombardia.

Dei 68 nuovi positivi 9 persone risultano debolmente positive e 10 soggetti hanno avuto un tampone positivo a seguito di test sierologico. A Monza e Brianza nell'ultima giornata sono stati sei i nuovi contagi accertati e in tutta la regione tra lunedì e martedì sono stati processati poco più di 4.500 tamponi. Zero contagi nelle ultime ventiquattro ore a Lodi, un solo nuovo positivo a Cremona, Lecco, Pavia e Sondrio.