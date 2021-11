Bollettino covid 11 novembre, 1.066 casi in Lombardia e 6 morti

A fronte di 130.809 tamponi effettuati sono 1.066 i nuovi casi di covid accertati nella giornata di giovedì 11 novembre in Lombardia. A Monza e Brianza il dato odierno dei nuovi contagi è di 106.

Altre tre le persone ricoverate in terapia intensiva nelle ultime ventiquattro ore per un totale di 45 pazienti, sette invece i nuovi ingressi di pazienti covid positivi ospedalizzati per un totale di 409 persone assistite nelle strutture sanitarie della Lombardia.

Non si fermano i decessi, con altri sei morti registrati nell'ultima giornata. Il totale delle vittime ha raggiunto quota 34.216 da inizio pandemia solo nella nostra regione.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 294 di cui 133 a Milano città;

Bergamo: 66;

Brescia: 134;

Como: 79;

Cremona: 40;

Lecco: 24;

Lodi: 20;

Mantova: 47;

Monza e Brianza: 106;

Pavia: 41;

Sondrio: 30;

Varese: 129.