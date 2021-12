Bollettino covid, 1.339 casi e 23 morti in Lombardia

A fronte di 48.415 tamponi effettuati sono 1.339 i nuovi casi positivi accertati nella giornata di lunedì 13 dicembre in Lombardia. Il dato dei nuovi contagi a Monza e in Brianza è di 126 persone risultate positive.

Restano invariati rispetto al dato di domenica i ricoveri in terapia intensiva con 143 persone assistite nei reparti specializzati, sono 27 in più invece i pazienti ospedalizzati nelle ultime ventiquattro ore per un totale di 1.135.

In un solo giorno sono morte a causa del covid in Lombardia 23 persone: il numero dei decessi nella nostra regione da inizio pandemia ha raggiunto quota 34.599.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 488 di cui 231 a Milano città;

Bergamo: 68;

Brescia: 143;

Como: 41;

Cremona: 19;

Lecco: 27;

Lodi: 28;

Mantova: 91;

Monza e Brianza: 126;

Pavia: 67;

Sondrio: 52;

Varese: 145