Bollettino covid, 4.765 casi e 29 morti in Lombardia

A fronte di 134.761 tamponi sono 4.765 i nuovi positivi accertati in Lombardia nella giornata di mercoledì 15 dicembre. A Monza e Brianza il numero dei nuovi contagi è di 542 persone.

Sono stabili i ricoveri nelle terapie intensive della Lombardia dove sono assistiti 145 pazienti, uno in meno rispetto a ieri. Quattro in più in un giorno invece i pazienti covid positivi ospedalizzati nelle strutture sanitarie della Lombardia per un totale di 1.189. Sono 29 invece le persone che hanno perso la vita nelle ultime ventiquattro ore a causa del covid che da inizio pandemia, solo in Lombardia, ha causato 34.648 morti.

I nuovi casi per provincia: Milano: 1.687 di cui 703 a Milano città; Bergamo: 250; Brescia: 535; Como: 303; Cremona: 90; Lecco: 83; Lodi: 128; Mantova: 156; Monza e Brianza: 542; Pavia: 219; Sondrio: 54; Varese: 480.