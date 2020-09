Coronavirus, 176 casi in Lombardia: 20 nuovi positivi a Monza e Brianza

Quasi ventimila tamponi (19.399) e 176 nuovi positivi in Lombardia. Questi, in sintesi, i numeri relativi ai nuovi contagi nella nostra regione diffusi con il bollettino del Pirellone martedì 15 settembre. Dei 176 nuovi contagi accertati, 35 risultano persone debolmente positive e 8 casi sono emersi a seguito di test sierologico. In provincia di Monza e Brianza i nuovi positivi sono 20.

Un ricovero in più nelle terapie intensive degli ospedali lombardi rispetto a domenica (29 in totale) e un nuovo paziente ospedalizzato con 263 persone ancora nelle strutture sanitarie. Due le nuove vittime del virus con 16.903 persone che hanno perso la vita a causa del covid-19 in Lombardia dall'inizio dell'emergenza sanitaria.