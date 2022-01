Bollettino covid, quasi 10mila contagi e 81 morti in Lombardia

Sono 9.883 i casi di coronavirus accertati nella giornata di lunedì 17 gennaio in Lombardia. A fronte di 68.733 tamponi il tasso di positività emerso è del 14,3%. Il dato dei nuovi contagi registrati a Monza è 764.

Le persone ricoverate nei reparti di terapia intensiva negli ospedali della Lombardia sono 267, uno in meno rispetto al dato di domenica, mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono aumentati di 83 unità, per un totale di 3.649 pazienti.

Sono stati 81 i decessi registrati in una sola giornata, con il totale complessivo delle vittime della pandemia in Lombardia che è arrivato a 35.992.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 3.350 di cui 1.420 a Milano città;

Bergamo: 871;

Brescia: 1.577;

Como: 516;

Cremona: 253;

Lecco: 165;

Lodi: 206;

Mantova: 368;

Monza e Brianza: 764;

Pavia: 555;

Sondrio: 161;

Varese: 756.