Coronavirus, 224 casi in Lombardia e 17 contagi a Monza e Brianza

Sono 224 i nuovi casi positivi accertati nella giornata di venerdì 18 settembre in Lombardia a fronte di 16.828. Diciassette i contagi emersi in provincia di Monza e Brianza.

Due decessi e dodici ricoveri in più in ospedale. Questa la situazione coronavirus in Lombardia delineata dal bollettino diffuso nel tardo pomeriggio dalla Regione. Resta invece invariato il numero di pazienti nei reparti di terapia intensiva.