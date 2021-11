Bollettino covid, 1.668 casi in Lombardia e 7 morti

A fronte di 153.509 tamponi effettuati sono 1.668 i nuovi casi positivi accertati in Lombardia nella giornata di martedì 23 novembre. A Monza e Brianza il dato dei nuovi positivi è di 124. Sono due in più i ricoveri in terapia intensiva rispetto a lunedì, con un totale di 67 posti letto occupati, e 736 le persone covid positive ospedalizzate, 50 in più solo nelle ultime ventiquattro ore.

Sette le persone decedute in un solo giorno, con il totale delle vittime della pandemia solo in Lombardia che ha raggiunto quota 34.298.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 659 di cui 266 a Milano città;

Bergamo: 70;

Brescia: 187;

Como: 99;

Cremona: 68;

Lecco: 35;

Lodi: 35;

Mantova: 84;

Monza e Brianza: 124;

Pavia: 70;

Sondrio: 8;

Varese: 172