Bollettino coronavirus 23 novembre Monza e Lombardia

Domenica il rapporto tra tamponi testati e nuovi positivi risultava del 17%. I dati ufficiali su contagi, decessi e ricoveri verranno forniti, come di consueto, nel pomeriggio.

Lombardia verso entrata in 'zona arancione' da venerdì

La Lombardia non più in zona rossa, quella considerata a più alto rischio epidemico, ma in zona arancione, ovvero a rischio intermedio. Dovrebbe succedere venerdì 27 novembre, data che segna la scadenza delle due settimane con parametri stabili richieste alle regioni per poter essere 'promosse' a un'area di diverso colore. Da fine novembre quindi anche a Milano è possibile un allentamento delle norme e dei divieti anti contagio.

Due le differenze principali nel caso il passaggio dovesse avvenire. I lombardi in zona arancione potranno muoversi liberamente all'interno del proprio comune e nel rispetto del coprifuoco (dalle 22 alle 5). I negozi anche non alimentari, inoltre, potranno riaprire. Per quanto riguarda le scuole, inoltre, anche i ragazzi di seconda e terza media dovrebbero poter frequentare le lezioni in presenza (rimane invece la didattica a distanza per scuole superiori e istituti professionali).