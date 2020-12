Bollettino coronavirus, 2.656 casi in Lombardia e 158 positivi a Monza e Brianza

Anche alla vigilia di Natale, gli occhi di tutti restano puntati sull'evoluzione della pandemia del coronavirus che così tanto ha influenzato questo 2020. Sono 2.656 i nuovi casi di positività in Lombardia, di cui 158 in provincia di Monza e Brianza. I tamponi effettuati sono stati 32.294. In Italia i casi di positività totali dall'inizio dell'epidemia hanno superato i 2 milioni.

In terapia intensiva sono ora ricoverate, nella regione, 521 persone, ovvero quindici in meno rispetto al 23 dicembre; e sono 4.178 i ricoverati meno gravi, ovvero 65 in meno. Negli ospedali della Lombardia si trovano, il 24 dicembre, in tutto 4.699 persone affette da SarsCov2 (80 in meno rispetto al 23 dicembre).

Le persone guarite sono ora in tutto 384.670 in Lombardia, di cui 7.880 nelle nelle ultime 24 ore. I decessi, infine, sono purtroppo 67, portando il totale a 24.677.

Domenica si parte con il vaccino Pfizer anti covid

"Domenica 27 prende il via in tutta Italia, simbolicamente, la campagna vaccinale contro il coronavirus, che poi si articolerà dai primi di gennaio. È l'inizio di un percorso che sarà lungo e complicato, e coinvolgerà 10 milioni di cittadini in Lombardia, 60 in Italia e il sistema sanitario nel complesso". A parlare è l'assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera, durante la conferenza stampa per presentare il piano vaccinazioni della Regione. Insieme a lui c'è il referente per la Lombardia della campagna vaccinale, Giacomo Lucchini.

"Partenza simbolica molto importante. In Lombardia, il 27 mattina, all'ora che ci comunicherà il commissario arriveranno a Niguarda 324 fiale e il materiale di consumo, per 1620 dosi di vaccino, che verranno trasferiti in 14 siti nella Regione. Era corretto che, anche simbolicamente e mediaticamente, l'avvio avvenisse in tutte le province", ha detto Gallera.