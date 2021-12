Bollettino covid, 5.065 casi e 12 morti in Lombardia

A fronte di 44.221 tamponi effettuati sono 5.065 i nuovi casi positivi accertati nella giornata di lunedì 27 dicembre in Lombardia. Il tasso di positività si attesta così all'11,4%. A Monza e in Brianza il numero dei nuovi positivi è pari a 347.

Soo 187 i posti letto di terapia intensiva occupati alla data di lunedì 27dicembre, sette in più rispetto al dato di Santo Stefano. Cento in più invece in un solo giorno le persone ospedalizzate nei reparti covid ordinarie delle strutture sanitarie della Lombardia per un totale di 1.539. I decessi registrati nelle ultime ventiquattro ore sono stati 12 con il totale delle vittime che in Lombardia ha raggiunto quota 34.952 da inizio pandemia.

Di seguito i nuovi casi per provincia: Milano: 1.961 di cui 870 a Milano città; Bergamo: 339; Brescia: 653; Como: 248; Cremona: 109; Lecco: 87; Lodi: 113; Mantova: 147; Monza e Brianza: 347; Pavia: 331; Sondrio: 136; Varese: 435.