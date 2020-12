Bollettino coronavirus 27 dicembre: i dati a Monza e in Lombardia

La lotta la virus da oggi ha un alleato in più: il vaccino. Domenica 27 dicembre sono state somministrate anche in Lombardia le prime dosi del vaccino Pfizer Biontech: tra i primi a vaccinarsi, all'ospedale Niguarda di Milano, in mattinata anche un'operatrice sanitaria brianzola, di Lazzate: Adele Gelfo.

Dalle oltre trecento fiale giunte in Lombardia saranno ricavate le 1.620 dosi destinate agli ospedali lombardi: la prima fase della campagna vaccinale ha preso il via in maniera simbolica proprio domenica 27 dicembre ma la somministrazione per personale medico e sanitario e nelle Rsa proseguirà nelle prossime settimane.

Intanto si attendono i dati ufficiali relativi ai contagi per la giornata di domenica 27 dicembre che verranno diffusi nel tardo pomeriggio con il consueto bollettino da Regione Lombardia.