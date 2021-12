Bollettino covid, 39.152 casi e 36 morti in Lombardia

Nuovo record di positivi in Lombardia. Giovedì 30 dicembre a fronte di 229.059 tamponi effettuati risultano 39.152 i nuovi contagi con un tasso di positività rispetto ai test effettuati che si attesta al 17%. In provincia di Monza e Brianza i nuovi casi positivi registrati sono stati 4.112

Tredici in più i posti letto di terapia intensiva occupati, con un totale di 204. Restano invece stabili con 1.831 i pazienti in ospedale. Non si ferma invece l'elenco delle vittime, con 34 nuovi decessi registrati nelle ultime ventiquattro ore per un totale che da inizio pandemia ha raggiunto quota 35.044.

I nuovi casi per provincia: Milano: 15.287 di cui 5.862 a Milano città; Bergamo: 3.116; Brescia: 3.663; Como: 2.034; Cremona: 1.085; Lecco: 1.012; Lodi: 1.262; Mantova: 822; Monza e Brianza: 4.112; Pavia: 2.107; Sondrio: 438; Varese: 2.930.