Coronavirus, 201 nuovi casi ( e 4 morti) in Lombardia: a Monza e Brianza +25 positivi

Sono 201 i nuovi casi di coronavirus registrati in Lombardia nella giornata di mercoledì 30 settembre. I nuovi positivi sono emersi a fronte di 18.804 tamponi. Tra i duecentouno nuovi casi, 22 soggetti risultano 'debolmente positivi' e sei positività sono state riscontrate a seguito di test sierologico. A Monza e Brianza i nuovi positivi - secondo i dati del bollettino diffuso da Regione Lombardia - sono 25, terza provincia per numero di contagi dopo Milano (58) e Brescia (27).

In aumento di una unità i ricoveri in terapia intensiva con 34 pazienti presenti, nove in meno rispetto a martedì invece le persone ospedalizzate per un totale di 306. Sono quattro le persone che hanno perso la vita nelle ultime ventiquattro ore a causa del virus con 16.955 vittime in Lombardia dall'inizio della pandemia.