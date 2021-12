Bollettino covid, 2.783 casi in Lombardia e 9 morti in un giorno

Nella giornata di mercoledì 8 dicembre sono 2.783 i nuovi positivi al covid riscontrati in Lombardia a fronte di 142.469 tamponi, con una percentuale di positivi dell'1,9%, in diminuzione rispetto al dato precedente che era del 2,2%. A Monza e Brianza il dato dei nuovi contagi è di 259 persone. I pazienti ricoverati in terapia intensiva in Lombardia sono 134 (nove in più), mentre nei reparti ordinari sono 1.041 (cinquantacinque in più).

Nella Città metropolitana di Milano, i nuovi contagi sono 969, di cui 353 nel capoluogo lombardo. Nelle altre province spicca Brescia (325). Poi Monza-Brianza (259) e Como (166). Seguono Mantova (159), Bergamo (140), Pavia (118), Cremona (82), Lecco (67), Lodi (60) e Sondrio (16). Infine, nove persone sono decedute a causa del covid in Lombardia.