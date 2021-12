Bollettino covid, 1.486 casi e 20 morti in un giorno in Lombardia

A fronte di 50.122 tamponi sono 1.486 i casi positivi accertati nelle ultime ventiquattro ore in Lombardia con un tasso di positività al 2,9%. A Monza e Brianza i nuovi contagi registrati nell'ultima giornata sono stati 191.

Restano stabili i ricoveri in terapia intensiva, con 136 assistiti nei reparti ad alta specializzazione degli ospedali della Lombardia. Sono 18 in più invece i pazienti covid positivi ricoverati nelle strutture sanitarie della regione per un totale di 1.084 persone.

In un solo giorno hanno perso la vita 20 persone a causa del virus, con il numero dei decessi che solo in Lombardia ha toccato quota 4.524.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 415 di cui 199 a Milano città;

Bergamo: 103;

Brescia: 237;

Como: 86;

Cremona: 24;

Lecco: 39;

Lodi: 11;

Mantova: 59;

Monza e Brianza: 191;

Pavia: 43;

Sondrio: 45;

Varese: 180