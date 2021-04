Bollettino covid, 3.289 casi in Lombardia e 92 morti: 257 a Monza e Brianza

Sono 3.289 i nuovi casi covid accertati in Lombardia nella giornata di venerdì 9 aprile. E in provincia di Monza e Brianza il dato dei nuovi positivi è di 257 soggetti risultati positivi al test.

Intanto negli ospedali della Lombardia sono 828, due in meno rispetto a giovedì, le persone ricoverate nei reparti di terapia intensiva. Calano invece i ricoveri nei reparti covid delle strutture sanitarie che in una sola giornata sono diminuiti di 249 unità per un totale di 6.252 persone ospedalizzate.

Cresce purtroppo il numero delle vittime con 92 decessi registrati nelle ultime ventiquattro ore. Il totale dei decessi in LOmbardia è arrivato a 31.595.