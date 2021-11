Bollettino covid 7 novembre, 715 casi e 3 decessi in Lombardia

Sono 715 i nuovi casi do covid-19 in Lombardia accertati domenica 7 novembre in Lombardia a fronte di 96.651 tamponi effettuati con un tasso di positività che si attesta allo 0.7%, in leggera discesa rispetto allo 0.8% di sabato. A Monza e Brianza il dato dei nuovi positivi è pari a 76.

Le terapie intensive della Regione rimangono stabili, con 47 ricoverati; mentre i ricoveri ordinari aumentano di sei, arrivando a 338 pazienti covid.

Altri tre i decessi, per un totale di 34.201 dall'inizio della pandemia solo in Lombardia.