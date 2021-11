Bollettino covid, 745 casi in Lombardia e 15 morti

A fronte di 105.766 tamponi in Lombardia sono 745 i nuovi casi positivi accertati. A Monza e Brianza i nuovi positivi risultano 43.

Resta stabile il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva (49) mentre sale il numero delle persone positive ospedalizzate, con 13 nuovi ingressi in ospedale nelle ultime ventiquattro ore per un totale di 330 persone assistite nelle strutture sanitarie della Lombardia.

Sono stati 15 i decessi registrati nell'ultima giornata, con il totale delle vittime che è salito a 34.187 da inizio pandemia.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 241 di cui 103 a Milano città;

Bergamo: 45;

Brescia: 72;

Como: 45;

Cremona: 40;

Lecco: 17;

Lodi: 20;

Mantova: 30;

Monza e Brianza: 43;

Pavia: 34;

Sondrio: 16;

Varese: 99