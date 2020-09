Coronavirus, bollettino 9 settembre Monza e Brianza: 14 nuovi positivi, 218 in Lombardia

Sono 218 i nuovi positivi registrati mercoledì 9 settembre in Lombardia, 14 di questi risultano in provincia di Monza e Brianza. Nelle ultime ventiquattro ore sono stati 21.368 i tamponi effettuati con un rapporto tra il numero di test e i positivi riscontrati pari all'1,02%.

Nell'ultima giornata sono stati tre i decessi per coronavirus (16.891 vittime in Lombardia in totale) e non ci sono stati incrementi nei ricoveri in terapia intensiva (27 persone). Quattro in più invece i pazienti ospedalizzati, per un totale di 252 persone.