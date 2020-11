Coronavirus, 8.822 casi e 139 morti in Lombardia: quasi 900 positivi in Brianza

Nella giornata di giovedì 5 novembre sono stati accertati altri 8.822 casi in tutta la Regione (a fronte di 41544 tamponi). A Monza e Brianza il numero di nuovi positivi nelle ultime ventiquattro ore è stato di 898 unità. Tra Milano e hinterland invece sono state trovate altre 3.654 persone positive al virus. I dati sono stati resi noti dalla Protezione civile con il consueto bollettino.

Nelle ultime 24 ore si sono registrati altri 15 ricoveri di persone con gravi insufficienze respiratorie nei reparti di terapia intensiva; in totale i reparti di rianimazione stanno curando 522 casi di cui 31 solo nella Asst di Monza. I posti letto occupati dai pazienti meno gravi sono aumentati di 300 unità per un totale di 5.318. Negli ospedali della Regione ci sono in tutto 5840 persone affette da SarsCov2.

Si allunga la scia di morte provocata dal virus. In una sola giornata ha ucciso altre 139 persone; il totale (ufficiale) è arrivato a quota 17.987.