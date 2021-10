Bollettino covid, 87 nuovi casi e 5 morti in un giorno

A fronte di 15.266 tamponi sono 87 i nuovi casi positivi accertati nella giornata di lunedì 11 ottobre in Lombardia. A Monza e Brianza i nuovi positivi emersi nelle ultime ventiquattro ore sono cinque.

Un paziente in più nei reparti di terapia intensiva per un totale di 55 posti letto occupati. Scendono invece di otto unità i ricoveri nei reparti covid ordinari degli ospedali della Lombardia per un totale di 325 persone ospedalizzate. Sono state cinque invece le persone decedute a causa del virus nelle ultime ventiquattro ore per un totale di 34.090 vittime dall'inizio della pandemia solo in Lombardia.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 32 di cui 14 a Milano città;

Bergamo: 12;

Brescia: 11;

Como: 6;

Cremona: 4;

Lecco: 1;

Lodi: 2;

Mantova: 2;

Monza e Brianza: 5;

Pavia: 3;

Sondrio: 2;

Varese: 2