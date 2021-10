Bollettino covid, oggi Monza seconda provincia per numero di contagi

A fonte di 61.739 tamponi sono 306 i nuovi casi positivi accertati in Lombardia nella giornata di martedì 12 ottobre. A Monza e Brianza il dato è di 48 nuovi positivi, seconda cifra più alta tra le province della Lombardia dopo Milano (106). Un nuovo ingresso nei reparti di terapia intensiva delle strutture sanitarie lombarde per un totale di 56 pazienti ricoverati e otto nuovi ricoveri nei reparti ordinari covid nelle ultime ventiquattro ore. In ospedale ci sono 333 pazienti in Lombardia.

Tre le persone che hanno perso la vita nell'ultima giornata a causa del virus e 34.093 ormai i decessi che si sono registrati solo in Lombardia dall'inizio della pandemia.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 106 di cui 29 a Milano città;

Bergamo: 37;

Brescia: 41;

Como: 8;

Cremona: 12;

Lecco: 3;

Lodi: 1;

Mantova: 4;

Monza e Brianza: 48;

Pavia: 18;

Sondrio: 1;

Varese: 16