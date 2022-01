Bollettino covid, 37.233 casi e 70 morti in Lombardia

A fronte di 227.504 tamponi effettuati sono 37.233 i nuovi positivi accertati nella giornata di mercoledì 19 gennaio in Lombardia. Il tasso di positività emerso è del 16,3%. Il dato dei contagi odierni aggiornato per Monza e Brianza è di 3.507.

Sono due in meno rispetto al dato di martedì i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva, con un totale di 265 persone. Scendono invece i ricoveri nei reparti ordinari con 26 persone in meno nelle ultime ventiquattro ore per un totale di 3.678pazienti covid ospedalizzati.

I morti causati dal virus in un solo giorno sono stati 70, con il totale dei decessi che ha toccato quota 36.126.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 11.228 di cui 4.549 a Milano città;

Bergamo: 3.081;

Brescia: 5.876;

Como: 1.895;

Cremona: 1.363;

Lecco: 1.263;

Lodi: 891;

Mantova: 1.767;

Monza e Brianza: 3.507;

Pavia: 2.104;

Sondrio: 663;

Varese: 2.487