Bollettino coronavirus 19 ottobre: +1687 positivi in Lombardia e +265 a Monza e Brianza

Come dopo ogni fine settimana, anche lunedì 19 ottobre i positivi al covid sono in calo rispetto ai giorni lavorativi: nelle ultime 24 ore sono stati +1687 in Lombardia, di cui +265 a Monza e Brianza. A comunicare i dati, come sempre, il Pirellone, che segnala altri sei decessi, + 3 ricoveri in terapia intensiva e +71 negli altri reparti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In totale tra domenica e lunedì sono stati effettuati 14.577 tamponi e le persone guarite dal Covid-19 sono + 341.