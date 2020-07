Coronavirus, ancora 4 nuovi positivi a Monza e Brianza: zero vittime in Lombardia

Nessun decesso per coronavirus nelle ultime ventiquattro ore e tre province senza nuovi contagi: Lodi, Pavia e Sondrio. A Monza e Brianza invece i nuovi positivi mercoledì 29 luglio risultano quattro.

Intanto sono 46 i nuovi contagi registrati in Lombardia nell'ultima giornata di cui 18 debolmente positivi e 7 soggetti positivi a seguito di test sierologici. Sono 161 i pazienti covid guariti o dimessi e 13 le persone ancora ricoverate in terapia intensiva. E' salito di tre unità rispetto al dato di martedì invece il numero dei ricoveri per covid-19 negli ospedali lombardi: 154. Le vittime lombarde restano 16.802 con nessun nuovo decesso nelle ultime ventiquattro ore.