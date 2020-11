Bollettino coronavirus, 8mila contagi in Lombardia: più di mille a Monza e Brianza

Sono poco più di ottomila i nuovi positivi registrati domenica 15 novembre in Lombardia. A fronte di 38.702 tamponi sono stati accertati 8.060 casi di cui 1.140 a Monza e Brianza. Sono venti in più i pazienti ricoverati in terapia intensiva rispetto a sabato 14 novembre per un totale di 837.

Salgono anche i ricoveri nei reparti covid delle strutture ospedaliere che sono 160 in più per un totale di 7.781. Sono stati 181 i decessi causati dal covid per un totale di 19.367 vittime in Lombardia dall'inizio della pandemia.