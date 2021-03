Bollettino Coronavirus a Monza-Brianza e in Lombardia: 4.810 nuovi positivi in regione

Come di consueto, nel pomeriggio di sabato 20 marzo sono stati diffusi i dati sul contagio da Covid in Italia e in Lombardia. Nella nostra regione, i nuovi positivi sono 4.810 a fronte di 56.383 tamponi effettuati: l'indice di positività è dunque dell'8,5%, pressoché invariato rispetto al giorno precedente. I nuovi positivi nella provincia di Monza-Brianza sono 588, mentre quelli nella confinante Città metropolitana di Milano sono 1.335.

Tornando alla Lombardia, le persone attualmente ricoverate con sintomi negli ospedali regionali sono 6.891, cioè 95 in più; quelle ricoverate nei reparti in terapia intensiva sono 791, cioè tre in più. Un incremento che, si ricorda, è dato dalla differenza tra i nuovi ricoverati e coloro che, nel frattempo, sono stati dimessi. Questi ultimi sono stati 1.185 in Lombardia nelle ultime 24 ore. Settantotto, infine, le persone che, purtroppo, sono decedute a causa del Covid in Lombardia sempre nelle ultime 24 ore.

Cremona, prenotazioni in tilt: hub vaccini deserto

Un errore del sistema di prenotazione dei vaccini anti Covid gestito da Aria ha provocato una scena surreale, sabato mattina, all'hub vaccinale di Cremona in fiera: i sanitari attendevano 600 persone ma se ne sono presentate appena ottanta. Così l'Asst di riferimento ha iniziato a chiamare direttamente le persone e i sindaci di Cremona e dei Comuni limitrofi affinché provvedessero ad inviare una lista di persone da contattare, che rientrassero tra le categorie previste.

Il tam tam ha fatto però sì che numerosissime persone si presentassero spontaneamente ai cancelli della fiera cremonese, creando anche alcuni assembramenti. Tanto che l'Asst è stata costretta a diffondere l'appello alla cittadinanza di non presentarsi spontaneamente. Nel frattempo, grazie alle "chiamate" dell'ultimo secondo, gli slot per i vaccini si sono comunque esauriti e le dosi non sono andate sprecate.