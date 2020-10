Bollettino coronavirus 30 ottobre, quasi mille casi in Brianza: 9mila in Lombardia

Quasi novemila casi di positività al covid-19 in una sola giornata in Lombardia. E quasi mille nuovi positivi in provincia di Monza e Brianza. Nella giornata di venerdì 30 ottobre sono stati accertati altri 8.960 casi in tutta la Regione (a fronte di 46.892 tamponi). Nella provincia di Monza il dato è di 988 nuovi casi mentre tra Milano e hinterland sono state trovate altre 3.979 persone positive al virus. I dati sono stati resi noti dalla Protezione civile con il consueto bollettino.

Sono sempre più sotto stress i reparti di terapia intensiva dedicati ai pazienti covid. Nelle ultime 24 ore si sono registrati altri 25 ricoveri di persone con gravi insufficienze respiratorie; in totale i reparti di rianimazione stanno curando 370 casi. Ancora impennata di ricoveri nelle strutture sanitarie: in una sola giornata i ricoveri sono aumentati di 343 unità per un totale di 3.698. Negli ospedali della Regione ci sono in tutto 4.068 persone affette da SarsCov2. Si allunga la scia di morte provocata dal virus. In una sola giornata ha ucciso altre 48 persone; il totale (ufficiale) è arrivato a quota 17.462.

Fontana: "Lunedì valutazioni sui numeri contagio"

Lunedì, dati alla mano, il governatore della Lombardia Attilio Fontana si confronterà con i sindaci delle città capoluogo di provincia e Anci per le prime valutazioni sull'andamento della curva epidemiologica in seguito alle restrizioni introdotte con il nuovo Dpcm e le misure in vigore in lombardia. “In attesa dei dati di oggi, ho aggiornato assessori e sottosegretari su quella che è l’evoluzione della curva epidemiologica nelle singole province della Lombardia. Ho fatto loro presente che è necessario attendere ancora qualche giorno per capire se le restrizioni previste dal Dpcm, sommate a quelle che riguardano specificatamente la nostra regione, si sono rivelate utili per il contenimento del virus” ha detto il presidente venerdì mattina al termine della riunione di Giunta.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Un principio - aggiunge il governatore Fontana - che vale anche per una condivisione della situazione con l’ANCI e con i sindaci dei capoluoghi di Provincia ai quali ho dato appuntamento per lunedì. Con loro faremo il punto della situazione sulla base di un ‘pacchetto’ di dati che, secondo quanto ci dicono i nostri esperti, può essere un indicatore ‘credibile’ per capire come evolve il quadro sanitario ed epidemiologico”.