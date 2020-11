Bollettino coronavirus, 4.777 positivi in Lombardia: 874 a Monza e Brianza

Meno tamponi, meno positivi, ma anche meno ricoveri (come ogni weekend), anche se la situazione in Lombardia sul fronte coronavirus resta critica. Nella giornata di lunedì 9 novembre sono stati accertati altri 4.777 casi in tutta la Regione (a fronte di 21.121 tamponi); il rapporto fra tamponi effettuati e i nuovi positivi è del 22.62 %. A Monza e Brianza i nuovi positivi sono 874. Tra Milano e hinterland sono state trovate altre 2.225 persone positive al virus nelle ultime ventiquattro ore. I dati sono stati resi noti dalla Protezione Civile con il consueto bollettino.

Nell'ultima giornata si sono registrati altri 20 ricoveri di persone con gravi insufficienze respiratorie nei reparti di terapia intensiva; in totale i reparti di rianimazione stanno curando 670 casi. I posti letto occupati dai pazienti meno gravi sono aumentati di 189 unità per un totale di 6.414 . Negli ospedali della Regione ci sono in tutto 7084 persone affette da SarsCov2.

Si allunga la scia di morte provocata dal virus. In una sola giornata ha ucciso altre 99 persone; il totale (ufficiale) è arrivato a quota 18.442.

San Gerardo, Pronto Soccorso chiuso ai codici "verdi"

Intanto è sempre più critica la situazione dell'ospedale San Gerardo di Monza e della Asst del capoluogo brianzolo. Sono quattrocentocinquanta le persone affette da covid ricoverate tra Monza e Desio, 43 i pazienti gravi intubati e assistiti in terapia intensiva e 320 tra medici, infermieri e personale sono a casa perchècontagiati. Questi i numeri della Asst di Monza, cifre che danno l’idea di quello che succede ogni giorni tra le corsie dell’ospedale monzese diventato ora l’epicentro della seconda ondata della pandemia di coronavirus.

A fornire i dati è stato lo stesso direttore generale della Asst di Monza, Mario Alparone. “La capacità di mantenere attivo un ospedale dipende dall’equilibrio tra entrate ed uscite di pazienti” ha specificato. “Questo equilibrio da circa una settimana è compromesso per due fattori. Il primo dipende dal fatto che i trasferimenti di pazienti che prima venivano assorbiti dagli altri ospedali della Brianza ora è venuto meno e diventa urgente che si attivino maggiormente trasferimenti anche verso ospedali meno colpiti dal nostro. Il secondo dipende dal fatto che abbiamo un numero straordinario di operatori positivi, circa 340 perché siamo noi l’epicentro della pandemia ora. Mi aspetto di essere supportato come noi abbiamo supportato gli altri in fase uno”.

Intanto da domenica in Pronto Soccorso a Monza è stata sospesa temporaneamente l’accettazione dei pazienti non gravi. In ospedale ad oggi (lunedì 9 novembre) ci sono 450 pazienti ricoverati per Covid alla ASST Monza, di cui 43 in terapia intensiva al San Gerardo di Monza, e 95 presso l’ospedale di Desio. L’Azienda gestisce anche un modulo di 10 posti letto in fiera.