Bollettino covid, 3.474 casi e 21 morti

A fronte di 161.186 tamponi sono 3.474 i casi positivi accertati in Lombardia nella giornata di venerdì 10 dicembre. A Monza e Brianza i nuovi contagi registrati nelle ultime ventiquattro ore sono stati 380.

Tre in più i pazienti ricoverati nelle ultime ventiquattro ore in terapia intensiva per un totale di 139 mentre aumentano di 40 unità i ricoveri negli ospedali nei reparti covid non ad alta specializzazione per un totale di 1.12 pazienti assistiti nelle strutture sanitarie della regione.

Sono 21 le persone che hanno perso la vita nelle ultime ventiquattro ore a causa del covid con un totale di 34.545 vittime solo in Lombardia da inizio pandemia.

I nuovi casi per provincia: Milano: 1150 di cui 439 a Milano città; Bergamo: 143; Brescia: 379; Como: 217; Cremona: 96; Lecco: 104; Lodi: 50; Mantova: 161; Monza e Brianza: 380; Pavia: 137; Sondrio: 51; Varese: 471.

Vaccini anticovid ai bimbi: prenotazioni da domenica

Vaccini anti-covid ai bambini. In Lombardia si parte giovedì 16 dicembre e le prenotazioni per la somministrazione saranno possibili a partire da domenica 12.

Dopo l'autorizzazione di Aifa e le indicazioni del Ministero della Salute, la Lombardia dà il via alle vaccinazioni anti Covid-19 in favore dei bambini dai 5 agli 11 anni di età. Le prenotazioni partiranno la mattina di domenica 12 dicembre sulla piattaforma regionale www.prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it e da giovedì 16 dicembre si inizierà a vaccinare.