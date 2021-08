Bollettino covid, 627 casi in Lombardia e 3 morti: i dati di giovedì 19 agosto

I numeri relativi all'andamento dell'epidemia in Lombardia

A fronte di 33.615 tamponi sono 627 i nuovi casi positivi accertati in Lombardia nella giornata di giovedì 19 agosto. Il dato a Monza e Brianza è di 45 nuovi contagi nelle ultime ventiquattro ore.

Sono tre in più rispetto a mercoledì i pazienti assistiti nei reparti di terapia intensiva degli ospedali lombardi per un totale di 42, scendono invece i ricoveri con dieci pazienti in meno ospedalizzati.

Tre le vittime del virus in un solo giorno, con il totale dei decessi da inizio pandemia che in Lombardia ha toccato quota 33.872.