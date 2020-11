Bollettino coronavirus Monza Lombardia 10 novembre

Nel tardo pomeriggio di martedì 10 novembre Regione Lombardia renderà noto il bollettino relativo all'evoluzione dell'emergenza sanitaria sul territorio.

I numeri negli ospedali di Monza e Brianza

Attualmente nelle strutture sanitarie di Monza e Brianza ci sono 567 pazienti covid di cui 48 in terapia intensiva. All'ospedale di Vimercate ci sono 167 persone positive con cinque casi più gravi assistiti in terapia intensiva a cui bisogna aggiungere 46 pazienti covid in cura presso il presidio ospedaliero di Carate Brianza che portano il totale dei ricoveri nelle strutture della Asst di Vimercate a 213.

Secondo i dati aggiornati a martedì 10 novembre invece sono 354 i pazienti positivi assistiti all'ospedale San Gerardo di Monza di cui 34 in terapia intensiva. A questi si devono aggiungere gli 86 pazienti dell'ospedale di Desio dove in teraia intensiva sono occupati nove posti letto. L'età media dei soggetti ospedalizzati nelle strutture della Asst di Monza è 68 anni (di cui il 39% donne e il 61% uomini). Dallo scorso 1 luglio tra Monza e Desio sono stati trattati 1851 pazienti, di cui 1529 residenti nella provincia di Monza e della Brianza e 322 da fuori provincia