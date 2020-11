Bollettino coronavirus 11 novembre, oltre 8mila positivi in Lombardia: 854 in Brianza

L'11 novembre in Lombardia sono 8.180 i nuovi soggetti positivi al Covid - di cui 854 a Monza e Brianza - mentre sono stati effettuati 52.712 tamponi. I morti sono, purtroppo, altri 152. Le persone che si trovano in terapia intensiva aumentano di 56 (764 in totale), mentre quelle ricoverate sono 225 in più (6.907 in totale). In Lombardia si trovano 134.247 persone in isolamento domiciliare perché positive al Covid, ovvero 6.132 in più.

L'assessore Gallera in visita al San Gerardo e all'autodromo

"La provincia di Monza si trova al centro della nuova ondata di Coronavirus. Ho effettuato oggi un sopralluogo all’ospedale San Gerardo e nei centri territoriali che abbiamo messo in campo per curare i pazienti" ha spiegato l'assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera.

"A Carate Brianza è stata allestita una struttura per effettuare i tamponi rapidi; a Varedo è aperto uno dei primi Centri Territoriali Covid regionali, dove vengono eseguite visite specialistiche e diagnostiche ai cittadini sintomatici segnalati dai Medici di base. All’interno dell’Autodromo di Monza, invece, Areu ha allestito un check point con triage dedicato ai codici verdi, per i pazienti trasportati in ambulanza dalla rete dell’’Emergenza Urgenza, che vengono visitati da medici anestesisti e rianimatori e poi indirizzati alle cure territoriali, al domicilio oppure in ospedale senza transitare dal Pronto Soccorso" ha detto Gallera.

"Sono stato infine al San Gerardo di Monza, uno degli ospedali maggiormente sotto pressione in questa fase, accompagnato dal Direttore Generale Mario Alparone. Ho partecipato a una riunione dell’unità di crisi e ho garantito il massimo appoggio di regione Lombardia che in queste giornate ha trasferito 100 pazienti in altri ospedali. Ho infine visitato il pronto soccorso e la sorveglianza sub intensiva ringraziando personalmente i componenti dell’Unità di crisi e il personale impegnato nei reparti in queste settimane particolarmente difficili".