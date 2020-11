Bollettino coronavirus oggi 12 novembre Monza Lombardia

I dati relativi all'andamento dell'epidemia in Lombardia saranno resi noti nel tardo pomeriggio con il consueto bollettino.

Ospedali al collasso, Nursind: "Dalle parole ai fatti"

Un centinaio di professionisti, tra infermieri e medici dell'Esercito che la Lombardia ha chiesto vengano inviati sul territorio, nuovi operatori pronti a iniziare dopo le recenti assunzioni e trasferimenti di pazienti anche verso strutture della sanità privata per alleggerire la pressione sull'ospedale. Questo in sintesi quanto emerso durante l'incontro che il Nursind e i sindacati hanno avuto nella giornata di mercoledì con il prefetto Patrizia Palmisani alla presenza del sindaco di Monza Dario Allevi e del direttore generale della Asst di Monza Mario Alparone.

“Mi auguro che dalle rassicuranti parole, dalla disponibilità di apertura e di confronto, e dalla volontà di intervenire per aiutare gli infermieri in affanno, si passi rapidamente ai fatti” ha commentato Donato Cosi, segretario del NurSind Monza e Brianza.

“Sono soddisfatto della disponibilità e dell’apertura dichiarata dal direttore generale – prosegue Cosi -. Oltre alla richiesta avanzata ieri dall’assessore al Welfare Giulio Gallera al Governo di inviare un centinaio di professionisti (tra medici e infermieri) dell’Esercito”. Dal direttore Alparone è giunta anche la rassicurazione sull’apertura di nuovi posti letto solo a fronte dell’arrivo di nuovo personale. Entro la fine di novembre è previsto l’arrivo di una trentina di infermieri che hanno vinto il recente concorso a tempo determinato bandito dall’Asst Monza. Inoltre durante l’incontro è stata ribadita l’apertura della sanità privata convenzionata brianzola ad aiutare l’Asst Monza in questa difficile fase. Circa un centinaio di pazienti arrivati negli ultimi giorni e Covid positivi sono stati dirottati alla Clinica Zucchi e al Policlinico di Monza non trasferendoli fuori provincia.

“La strada intrapresa è quella giusta, ma va percorsa e non deve rimanere solo sulla carta – conclude Cosi -. L’Asst Monza in questo momento è in affanno, abbiamo bisogno di medici, di infermieri, di personale di supporto che devono arrivare in fretta. Non possiamo aspettare ulteriore tempo”.