Coronavirus, bollettino 27 novembre Monza Lombardia

Si attendono i dati relativi al numero di nuovi positivi e dei ricoveri in relazione all'emergenza coronavirus che verranno comunicati con il consueto bollettino da Regione Lombardia. Intanto nel pomeriggio di venerdì il governatore della Lombardia ha annunciato che la regione potrà passare dalla zona rossa alla fascia di rischio di livello appena minore, quella arancione.

"Grazie ai sacrifici dei lombardi, apprezzati i dati epidemiologici, ora siamo in zona arancione e potremo riaprire gli esercizi commerciali. A breve la decisone del Governo". Queste le parole con cui Attilio Fontana, ha preannunciato la "promozione" della Lombardia in zona arancione nella scala di misure di prevenzione anti covid-19. Si aspetta tuttavia la conferma da parte di Roma della data di partenza delle nuove misure.

Non cambia molto, in realtà, per la popolazione: gli spostamenti rimangono limitati (solo entro il proprio Comune non serve più autocertificazione) e non si può lasciare la Regione. Tuttavia, ci sono più attività commerciali aperte. E soprattutto lo spostamento della zona di maggior rischio è una forte manna psicologica: significa che, secondo il Cts (Comitato tecnico scientifico) del governo, i sacrifici dei lombardi stanno funzionando (anche se, purtroppo, il numero dei decessi è ancora spaventosamente alto). Vediamo cosa comporta la decisione nel dettaglio.

San Gerardo e Desio, 401 pazienti covid

“Siamo tuttora in una situazione di grande emergenza perché il livello di pazienti Covid positivi ricoverati è elevatissimo, come i numeri ben rappresentano – spiega il Direttore Generale - e siamo molto lontani da una situazione di recupero della normalità. Basti pensare al fatto che in questo momento effettuiamo 3 sedute operatorie giornaliere rispetto alle 30 giornaliere che normalmente eroghiamo. Ringrazio quindi per aver accolto i nostri appelli sia in termini di trasferimenti di pazienti verso strutture meno sature, sia anche in termini di arrivo dell'esercito, e ribadisco quanto questi aiuti siano tuttora assolutamente opportuni per riportare l’ospedale in una condizione di normalità”.

Intanto sono 401 i pazienti covid ricoverati presso la Asst di Monza: 296 persone si trovano presso il San Gerardo di Monza di cui 43 in terapia intensiva e 105 presso l’ospedale di Desio con 11 ricoveri in terapia intensiva.