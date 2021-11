Bollettino covid, 1.735 casi in Lombardia e 4 morti

A fronte di 105.057 tamponi sono 1.735 i nuovi casi positivi accertati in Lombardia nella giornata di venerdì 19 novembre. Crescono i ricoveri con un nuovo ingresso in terapia intensiva per un totale di 57 pazienti e altre 39 persone ospedalizzate nell'ultima giornata per un totale di 623. A Monza e Brianza il dato dei nuovi positivi è pari a 196.

Non si ferma nemmeno la scia di vittime del virus con altri quattro decessi registrati nelle ultime ventiquattro ore solo in Lombardia per un totale di 34.273 morti da inizio pandemia.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 633 di cui 256 a Milano città;

Bergamo: 92;

Brescia: 178;

Como: 85;

Cremona: 58;

Lecco: 35;

Lodi: 31;

Mantova: 65;

Monza e Brianza: 196;

Pavia: 52;

Sondrio: 9;

Varese: 239