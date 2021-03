Bollettino covid venerdì 19 marzo Monza Brianza e Lombardia

Il bollettino con i dati aggiornati sull'andamento della pandemia in Lombardia e nel territorio di Monza e Brianza verranno resi noti nel tardo pomeriggio di venerdì 19 marzo. Intanto ecco alcuni numeri relativi allo stato della campagna vaccinale nella nostra provincia.

A Monza e Brianza hanno aderito alla campagna vaccinale (alla data del 16 marzo) 72.745 anziani over 80 su una popolazione di riferimento di 87.481 con un dato di adesione del 83,2%, in linea con la media regionale di circa 81,2%. Sempre alla data del 16 marzo risultano essere stati vaccinati 20.124 over 80 (pari al 27,7% degli aderenti): quasi tre su dieci. Alcuni di questi hanno già ricevuto la seconda dose. La percentuale di vaccinati è correlata alle disponibilità del vaccino Pfizer-BioNTech, destinato a questa categoria di cittadini.

"La campagna sta comunque procedendo, e - compatibilmente con la disponibilità di dosi - dovrebbe proseguire più velocemente nelle prossime settimane" spiegano da Ats.

Nell’ultimo mese, sono stati somministrati ulteriori vaccini per circa 20.000 dosi, di cui 7.400 al personale scolastico e 12.300 ad altri cittadini under 80 facenti parte delle categorie prioritarie (ospiti di strutture, forze dell’ordine ecc.). Sono state raccolte anche le adesioni per le ulteriori categorie interessate dalla prima fase della campagna: protezione civile e volontari del trasporto sociale. Inoltre è stata avviata, attingendo da banche dati istituzionali (INPS), la rilevazione dei cittadini con gravi disabilità (di cui alla L.104/92 art. 3 comma 3) e dei loro caregiver.

Ad aprile al via la campagna massiva con gli hub

La macchina organizzativa è stata predisposta ed è solo da mettere in moto. A Monza e Brianza sono già state individuate le sedi vaccinali per la campagna massiva tra cui figura l'Autodromo di Monza, l'ex sede Philips e la discoteca Polaris Studios di Carate Brianz per garantire la massima efficienza logistica e organizzativa. "Attraverso le sedi già individuate siamo in grado di garantire circa 230 linee vaccinali – a fronte di 171 linee necessarie a somministrare la quantità di vaccini quotidiana prevista per questo territorio a partire dal mese di aprile" fanno sapere da Ats. La campagna di vaccinazione massiva dovrebbe - compatibilmente con la disponibilità delle dosi - prendere il via da aprile ma ad oggi non c'è ancora una data certa.