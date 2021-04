Bollettino covid di martedì 20 aprile: +1.670 positivi in Lombardia, +129 a Monza e Brianza

Ecco il bollettino di martedì 20 aprile: + 1.670 nuovi positivi in Lombardia, + 129 nella provincia di Monza e Brianza. Ecco i numeri nel resto della regione: + 454 nella provincia di Milano (di cui 200 solo nel capoluogo meneghino), +108 nella provincia di Bergamo; +174 in quella di Brescia; +194 in quella di Como; +30 in quella di Cremona; +53 in quella di Lecco; +36 in quella di Lodi; +69 in quella di Mantova; +78 in quella di Pavia; +11 in quella di Sondrio e +291 in quella di Varese. I contagiati guariti sono 2.816 guariti e dimessi e un indice di positività del 3,5%. Questi i numeri della pandemia in Regione al 20 aprile. A divulgare i dati ufficiali, come di consueto, è il ministero della Salute.

Tra lunedì e martedì sono stati 46.901 i tamponi effettuati, mentre il numero di guariti e dimessi è aumentato di 2.816, arrivando a un totale complessivo di 693.524 lombardi che hanno vinto la lotta contro il covid.

In terapia intensiva rispetto a lunedì si registrano 33 pazienti in meno, mentre sono aumentati di 16 i letti occupati negli altri reparti da pazienti con il coronavirus. Ancora altri 67 i decessi associati al Sars-Cov-2, che portano il numero di persone morte in Regione dall'inizio della pandemia e positive al virus a 32.386.