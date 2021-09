Bollettino covid 20 settembre: 150 nuovi positivi, un morto

La Lombardia continua a fare i conti con l'emergenza covid. Nelle ultime 24 ore sono 150 i nuovi positivi al covid scoperti in regione a fronte di 15.301 tamponi effettuati. Tra Monza e provincia sono 4. Il rapporto tra casi testati e contagi è quindi dello 0,98%, in lieve ascesa rispetto al dato delle 24 ore precedenti. Nella città metropolitana di Milano sono 53 i nuovi casi.

Negativi i numeri che arrivano dagli ospedali. Nei reparti ordinari si contano 7 nuovi ingressi rispetti a ieri e adesso sono 435 persone le persone ricoverate. Aumento anche nelle terapie intensive, +4, con i posti letto occupati che ad ora sono 63.

Nelle ultime 24 ore si registra un morto di coronavirus. Il tragico bilancio dall'inizio dell'epidemia in Lombardia è di 33.983 vittime.

Al via le terze dosi

Intanto oggi, lunedì 20 settembre, in Lombardia - che sta pensando di donare parte dei sieri anti covid alla Sierra Leone - ha preso il via la somministrazione delle terze dosi di vaccino. "Il ciclo vaccinale a 3 dosi è previsto per le persone immunocompromesse, trapiantati e gravi immunodepressi, e la dose addizionale deve essere somministrata almeno dopo 4 settimane dalla seconda dose", ha spiegato la vicepresidente del Pirellone, e assessore al welfare, Letizia Moratti.

"Partirà invece dopo il 'via libera' del commissario Figliuolo il richiamo con una 3° dose per i 680.000 over80, gli 80.000 ospiti delle Rsa e i 396.000 operatori sanitari. Per queste categorie, il richiamo è previsto dopo almeno 6 mesi dalla seconda dose" ed è "utilizzabile indifferentemente uno dei vaccini mRNA", ha chiarito la stessa numero due della regione.

Il sistema di prenotazione e registrazione sarà sempre gestito da Poste tramite 'agenda dedicata' e sarà possibile effettuare la prenotazione presso le farmacie aderenti. La somministrazione al personale sanitario sarà effettuata presso la propria struttura ospedaliera, mentre gli ospiti delle Rsa riceveranno la somministrazione presso la struttura in cui si trovano.