Bollettino covid, 8.292 casi positivi e 17 morti

A fronte di 203.314 tamponi sono 8.292 i nuovi casi positivi accertati in Lombardia nella giornata di martedì 21 dicembre. A Monza e Brianza il dato dei nuovi contagi è di 772.

Due in meno rispetto alla giornata di lunedì i ricoveri in terapia intensiva, con un totale di 161 e più 50 le persone ospedalizzate negli altri reparti covid delle strutture sanitarie della Lombardia in una sola giornata con il totale che ha raggiunto quota 1.307. Sono 17 le vittime del covid registrate nell'ultima giornata e la liste dei decessi si è allungata a 34.793 persone da inizio pandemia.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 3.548 di cui 1.534 a Milano città;

Bergamo: 394;

Brescia: 619;

Como: 332;

Cremona: 189;

Lecco: 195;

Lodi: 253;

Mantova: 302;

Monza e Brianza: 772;

Pavia: 431;

Sondrio: 42;

Varese: 686.