Bollettino covid, 847 casi in Lombardia e 11 morti: 79 positivi a Monza e Brianza

Sono 847 i nuovi positivi accertati in Lombardia nella giornata di venerdì 21 maggio. In provincia di Monza e Brianza sono 79 i nuovi casi registrati. Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-8) e nei reparti degli ospedali della Lombardia (-93). Sono stati 45.058 i tamponi effettuati con un tasso di positività dell'1,8%.

Sono 1.662 i ricoverati per covid nei reparti non intensivi degli ospedali lombardi: 93 in meno nelle ultime 24 ore. Calano anche i ricoverati in terapia intensiva: sono ora 308, ovvero otto in meno nelle ultime 24 ore. Meno di duemila, dunque, i pazienti ricoverati in tutti gli ospedali della Lombardia per covid: per l'esattezza, 1.970. I guariti e dimessi sono stati 998 nelle ultime 24 ore. Il totale complessivo da inizio pandemia sfiora i 760 mila cittadini lombardi.

Non si ferma purtroppo la scia dei decessi con 11 morti nelle ultime ventiquattro ore. Il totale delle vittime del covid solo in Lombardia è arrivato a quota 33.449.