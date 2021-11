Bollettino covid, 662 nuovi casi e 11 morti in Lombardia

A fronte di 41.291 tamponi processati sono 662 i nuovi casi positivi al covid accertati in Lombardia nella giornata di lunedì 22 novembre. Sono 4 in più le persone ricoverate nei reparti di terapia intensiva per un totae di 65, crescono invece di 20 unità i pazienti covid positivi ospedalizzati: sono 686 i ricoverati nei reparti ordinari delle strutture sanitarie.

Sono undici le persone che hanno perso la vita nell'ultima giornata a causa del covid: ammonta a 34.291 il totale delle vittime della pandemia solo in Lombardia.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 196 di cui 82 a Milano città;

Bergamo: 63;

Brescia: 80;

Como: 27;

Cremona: 19;

Lecco: 8;

Lodi: 3;

Mantova: 35;

Monza e Brianza: 58;

Pavia: 26;

Sondrio: 33;

Varese: 96.