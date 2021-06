Bollettino covid, 134 casi in Lombardia e 2 morti: i dati di venerdì 25 giugno

Sono 134 i nuovi positivi accertati nella giornata di venerdì 25 giugno in Lombardia a fronte di 33.328 tamponi con un tasso di positività stabile allo 0,4%. A Monza e Brianza il numero di nuovi casi nelle ultime ventiquattro ammonta a 18.

Continuano a diminuire i ricoveri nelle terapie intensive degli ospedali della Lombardia con due persone in meno in una giornata e un totale di 63 pazienti covid positivi nei reparti ad alta specializzazione. In ospedale restano invece ancora 289 pezienti, 23 in meno rispetto a giovedì.

Sono due i decessi registrati nell'ultima giornata, con il totale delle vittime del covid in Lombardia che sono ormai 33.767.