Bollettino covid 25 luglio: un morto in Lombardia, salgono i contagi in Brianza

Il bollettino covid di domenica 25 luglio segnala la presenza in Lombardia di 461 nuovi casi di covid, con un decesso. I numeri sono stati diffusi come consuetudine nel tardo pomeriggio dal Ministero della Salute.

Monza e Brianza al secondo posto per numero di contagi in Lombardia: nel capoluogo brianzolo sono 61 le persone che nelle ultime 24 ore sono state contagiate. Prima la provincia di Milano con 128 nuovi casi. Il rapporto tra tamponi e risultati positivi è dell'1,6%.

Le terapie intensive della Regione registrano un paziente in più rispetto a sabato, mentre i ricoveri negli altri reparti, che ieri erano aumentati di undici, diminuiscono di tre: in totale gli ospedali lombardi stanno curando 150 pazienti covid e 27 persone sono in rianimazione a causa del virus.

Ecco i numeri dei contagi nelle altre province: 37 a Bergamo, 36 a Brescia, 34 a Como, 30 a Cremona, 26 a Mantova, 22 a Varese, 17 a Pavia, 16 a Lodi 9 a Lecco e 5 a Sondrio.