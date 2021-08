Bollettino covid 27 agosto: 601 nuovi contagi, calano i ricoveri nei reparti non intensivi

Sono 601 le persone che in Lombardia nelle ultime 24 ore sono risultate positive al coronavirus, 42 tra Monza e la provincia. Questi i dati del bollettino di venerdì 27 agosto diffuso dal Pirellone nel tardo pomeriggio.

A fronte di 35.889 tamponi effettuati, sono 601 i nuovi positivi (1,6%).

La situazione negli ospedali della Lombardia rileva un leggero incremento di posti letto in terapia intensiva (44 ricoverati in condizioni serie, +2 rispetto al giorno precedente), mentre calano i ricoveri nei reparti non intensivi (333 ricoverati, 6 in meno rispetto al giorno precedente).

Purtroppo in Lombardia si continua a morire di covid. Sono 3 le persone morte nelle ultime 24 ore, facendo salire 33.901 il bollettino dei morti in regione dall'inizio dell'emergenza sanitaria.