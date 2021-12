Bollettino covid 28 dicembre: 28.795 casi e 28 morti

I nuovi positivi in Lombardia nella giornata di martedì 28 dicembre sono 28.795. Il numero più alto da inizio pandemia. L'incidenza tra tamponi effettuati (oltre 224mila) e casi di positività è salita al 12,8%. Il numero dei nuovi contagi a Monza e Brianza è 3.084 che è il secondo dato provinciale più alto dopo Milano dove si sono registrati 12.235 casi positivi tra città e hinterland.

Crescono i ricoveri: sei in più i posti letto occupati nei reparti di terapia intensiva con 193 pazienti assistiti mentre sono 159 in più in un solo giorno i positivi al covid che hanno fatto ricorso alle cure ospedaliere con un totale di 1.698 persone ospedalizzate.

Sono 28 le persone che nelle ultime ventiquattro ore hanno perso la vita a causa del virus con il totale delle vittime che da inizio pandemia ha raggiunto quota 34.980.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 12.235 di cui 4.671 a Milano città;

Bergamo: 2.024;

Brescia: 2.238;

Como: 1.452;

Cremona: 771;

Lecco: 746;

Lodi: 811;

Mantova: 693;

Monza e Brianza: 3.084;

Pavia: 1.645;

Sondrio: 159;

Varese: 2.062.