Bollettino covid, 3.271 casi in Lombardia e 85 morti: 204 positivi a Monza e Brianza

A fronte di 44.289 tamponi effettuati martedì 30 marzo in Lombardia sono emersi 3.271 nuovi casi positivi di cui 75 'debolmente positivi'. A Monza e Brianza sono stati accertati 204 nuovi contagi da covid-19. Sono 604.384 (+2.469) le persone che risultano guarite dal coronavirus sul territorio regionale.

Nei reparti di terapia intensiva ci sono otto pazienti in meno rispetto a lunedì per un totale di 862 posti letto occupati. Aumentano invece i ricoveri per i pazienti non in terapia intensiva negli ospedali della Lombardia: attualmente nelle strutture regionali ci sono 7.109 ricoverati con 115 nuovi accessi nelle ultime ventiquattro ore.

Sono stati 85 invece i decessi registrati nell'ultima giornata con il totale lombardo delle vittime del virus che sale a quota 30.635.